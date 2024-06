Rabiot non si allena: le condizioni

Da una parte le voci di mercato, legate alla situazione rinnovo di contratto . E poi c'è il campo, soprattutto il campo. Adrienha raggiunto giorni fa il ritiro della Francia a Clairefontaine dove, insieme ai compagni transalpini e sotto la guida di, sta lavorando per preparare la missione Euro 2024.Come racconta L'Equipe, però, Adrien Rabiot ha saltato oggi la seduta di allenamento in programma nel pomeriggio. Dopo aver salutato i tifosi e partecipato ad una seduta di autografi, infatti, il centrocampista si è diretto verso la palestra. Stesso destino per il compagno di nazionale Kylian Mbappé.Piccolo problema fisico o lavoro programmato? Dai media francesi, al momento, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Rabiot. Dagli stessi media, però, non sembra filtrare particolare preoccupazione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.