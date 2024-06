Rinnovo Rabiot, l’offerta della Juventus

Nel tira e molla delle ultime settimane, siamo alla fase in cui l'effetto elastico avvicina le parti. Juventus e Adriencontinuano le trattative per il rinnovo – dossier che i bianconeri vorrebbero chiudere prima dell'Europeo -, e nonostante in questo momento non ci sia ancora un accordo, adesso c'è fiducia.La Juventus è in attesa di una risposta da parte di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, classe 1995 e ex PSG, si trova in scadenza di contratto a giugno e deve decidere se optare per il libero trasferimento o accettare l'offerta del club bianconero. Quest'ultima proposta consiste in un rinnovo biennale fino a giugno 2026, con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti annui, in linea con il suo attuale stipendio, e include un'opzione per una terza stagione. La decisione di Rabiot avrà un impatto significativo sul futuro sia del giocatore che della Juventus, rendendo la sua scelta un momento cruciale per entrambe le parti.Secondo quanto riporta questa sera Sky Sport, la Juventus ha ufficialmente avanzato la proposta di rinnovo a Rabiot. Ma, per il momento, dal calciatore e dalla madre agente Veronique non ci sarebbe stata risposta.Sono diversi gli elementi che avvicinano, ancora una volta, la Juventus e Adrien Rabiot. C'è l'aspetto sportivo: non sono così numerosi i club che possono garantire i migliori palcoscenici della prossima stagione, dalla super Champions League all'inedito Mondiale per Club negli Stati Uniti.E poi c'è l'aspetto relazionale. L'Adrien Rabiot conosciuto a Torino ha fatto capire una cosa: per rendere al meglio, il centrocampista francese ha bisogno di essere esaltato e coccolato, difeso dall'ambiente; deve sentire la fiducia di chi siede in panchina. Con Thiago Motta – con c'è già stato un contatto telefonico a ribadire tutto ciò -, Adrien Rabiot troverà tutto questo.