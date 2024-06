A causa di un affaticamento muscolare, Adrienè stato preservato dall'inizio del raduno della Francia e non ha partecipato all'allenamento di gruppo di venerdì. Il centrocampista dellaha svolto una leggera corsa insieme a un fisioterapista. È molto probabile che Rabiot venga risparmiato anche per la partita di domenica contro il Canada. L'obiettivo è che sia completamente pronto per il 17, quando la Francia farà il suo debutto nella competizione europea. Lo staff medico e tecnico sta monitorando attentamente le sue condizioni per garantire che il giocatore possa contribuire al meglio delle sue capacità quando i Bleus inizieranno la loro avventura nel torneo. Lo riporta L'Equipe.