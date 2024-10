Un’altra doppietta per Mateo, che continua a segnare e raggiunge la doppia cifra in campionato, anche se resta a secco in Champions, complice il rigore fallito contro l’Arsenal. L’italo-argentino si è ormai affermato come protagonista nell’attacco nerazzurro, grazie anche all’assenza forzata di Gianluca Scamacca, fermo per la lesione al crociato rimediata in agosto durante un’amichevole contro il Parma. L’Atalanta ha puntato su Retegui investendo oltre 20 milioni per strapparlo al Genoa, ma con Scamacca prossimo al rientro, la gestione dell'attacco diventa un tema delicato per Gian Piero Gasperini.La domanda ora è chi sarà titolare e chi partirà dalla panchina. Anche se le competizioni di febbraio potrebbero offrire più spazi, i due attaccanti difficilmente potranno convivere in un modulo di partenza, visto il loro stile di gioco simile: entrambi sono centravanti, e sebbene abbiano qualità differenti, sarà complesso farli coesistere, salvo situazioni particolari in cui la squadra abbia bisogno di sbloccare la gara o tentare il tutto per tutto. Tuttavia, uno dei due potrebbe diventare un potenziale obiettivo di mercato per la Juventus, alla ricerca di un attaccante di peso e affidabile.