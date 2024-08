Nell'intervista esclusiva a Tuttosport, l'amministratore delegato della, Maurizio, ha parlato del ritiro in Germania, definendolo un momento cruciale per la costruzione dello spirito di squadra. Ha evidenziato come tutti i membri, inclusi giocatori, allenatori e staff, abbiano mostrato grande disponibilità e entusiasmo, contribuendo a creare un'atmosfera che ha ricordato a molti momenti "d’altri tempi". Il ritiro è stato arricchito da attività serali come sfide di calcetto, ping-pong, boccette e freccette, rafforzando ulteriormente il legame tra i partecipanti. Scanavino ha inoltre sottolineato il buon rapporto instaurato con l'allenatore Thiago Motta, con cui condivide ogni passo nelle decisioni della squadra.