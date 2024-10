Laha fatto una scelta importante nella recente sfida contro l'Inter, schierando la formazione titolare con l’età media più giovane mai registrata contro i nerazzurri in Serie A nell’era dei tre punti per vittoria, introdotta nella stagione 1994/95. Con un’età media di 25 anni e 212 giorni, il club bianconero ha puntato su giovani talenti, segno di un rinnovamento e di una volontà di costruire una squadra dal futuro promettente. Questa strategia evidenzia la fiducia del club nelle nuove leve, che hanno dimostrato il proprio valore in una partita ad alta intensità, confermando l'investimento sui giovani.