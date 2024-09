Genoa-Juventus, perché Thiago Motta cambia la squadra

Saranno quattro le novità della Juventus per la trasferta contro il Genoa rispetto al pareggio con il Napoli.cco i nuovi volti per il match di domani. Fuori Di Gregorio, Cambiaso, Savona e Locatelli. Ma cosa ha portato Thiago Motta a fare una rivoluzione di questo tipo? Tra pochi giorni ci sarà la Champions League con i bianconeri impegnati a Lipsia.Partiamo dalla porta, dove di certoconsiderando anzi che contro il Napoli è stato protagonista con una parata decisiva. Semplice gestione tra lui e Perin, che lo aveva già sostituito in Empoli-Juventus. Ma guardando anche agli altri bianconeri che non ci saranno rispetto all'ultima partita, si può fare lo stesso ragionamento. O meglio, per nessuno di loro si tratta di una bocciatura. Semmai, quel discorso potrebbe essere fatto per chi ancora una volta rimarrà fuori nonostante i tanti cambi come Douglas Luiz e Thuram. Per la prima volta la Juventus farà a meno di Cambiaso e Locatelli. E si, per loro in parte lo sguardo può essere andato anche all'impegno europeo tra pochi giorni visto che erano stati i più utilizzati insieme a Bremer e Yildiz.In generale, dietro le scelte di Thiago Motta c'è una linea coerente che anche oggi ha spiegato in conferenza . "In questa settimana è facile,Abbiamo avuto una settimana completa ho visto tante buone cose in campo, da parte anche di chi aveva partecipato un po' meno e da lì parte la scelta", così ha risposto sulla questione "turnover". E pochi minuti dopo abbiamo capito a chi si riferisse in particolare. Alla base di tutto, le indicazioni che arrivano dal lavoro quotidiano alla Continassa.