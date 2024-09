Genoa-Juventus: Douglas Luiz e Thuram in panchina

IL MINUTAGGIO DI DOUGLAS LUIZ

Juventus-Como: 11 minuti

Verona-Juventus: 21 minuti

Juventus-Roma: 23 minuti

Empoli-Juventus: 67 minuti

Juventus-PSV: 15 minuti

Juventus-Napoli: 0 minuti

IL MINUTAGGIO DI THURAM

Juventus-Como: 67 minuti

Verona-Juventus: fuori per infortunio

Juventus-Roma: fuori per infortunio

Empoli-Juventus: 24 minuti

Juventus-PSV: 33 minuti

Juventus-Napoli: 10 minuti

Cosa sorprende di più?La scelta è ampia perché l a Juventus che affronterà il Genoa sarà molto differente da quella vista nelle ultime partite. C'è però una decisione - o meglio due - che meritano un approfondimento a parte. Douglas Luiz e Khephren Thuram ancora fuori, nonostante i tanti cambiamenti. Due degli acquisti più importanti nuovamente esclusi da Thiago Motta. E questa volta la loro assenza fa ancora più rumore.Seadesso anche la situazione del centrocampista francese inizia a diventare un caso.Fino ad ora l'unico ad avere un posto garantito era stato Locatelli con tutti gli altri a contendersi l'altra meglio. Ecco perché la loro assenza fa ancora più rumore con l'italiano fuori in panchina. Nelle gerarchie di Thiago, Douglas e Thuram partano dietro, lo dimostrano le scelte fatte nelle ultime settimane e quelle per domani., che non partiva titolare da Juve-Roma. Sarà un centrocampo inedito e inimmaginabile fino a poche settimane fa. Il grande mercato fatto dalla Juventus in estate, soprattutto in mezzo al campo, con una rivoluzione vera e propria, per ora è rimasto solo sulla carta. Ancora presto per parlare di bocciature ma è indubbio che ci si aspettava un impatto decisamente diverso da Douglas Luiz e Thuram."Non possono giocare tutti e chi sta giocando lo sta facendo bene", la risposta del tecnico alla domanda sull'ex Aston Villa. Parole che, soprattutto rapportandole ai pochi "titoli" che solitamente Motta dà in conferenza, fanno capire bene che. Con il Napoli neanche un minuto in campo. Va poco meglio comunque a Thuram, partito forte sia nelle amichevoli che all'esordio con il Como ma poi mai utilizzato da titolare dopo l'infortunio. E non è certo più un problema di condizione fisica.