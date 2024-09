La valutazione di Yildiz

Quanto può valere oggi, il numero dieci della? Kenanè al centro dell’attenzione di molti club stranieri, ma la Juve ha scelto di non discutere della sua valutazione durante l'estate, nonostante le offerte superiori ai 50 milioni di euro ricevute.Attualmente, secondo Transfermarkt,Tuttavia, considerando la sua età e qualità, questo valore potrebbe sembrare basso. E in fondo sì che lo è.Il recente gol in Champions League contro il PSV è solo una parte di un percorso in ascesa per Yildiz. Molto dipenderà dalle sue prestazioni nei prossimi mesi, sia in Champions che con la Nazionale. Gli esperti stimano che il valore del giovane talento potrebbe salire a 60-70 milioni di euro entro la fine della stagione, se continuerà a brillare come ha fatto finora.La Juventus ha piani ambiziosi per Yildiz. L’obiettivo del club è farne un simbolo, con riferimenti a Del Piero che non sono casuali. La società sogna di avere un giocatore che, come Del Piero, possa diventare una lunga e duratura icona con la maglia numero 10.