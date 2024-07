In questa prima fase di mercato, laè stata tra le protagoniste con gli acquisti di Douglas Luiz (28 milioni cash), Di Gregorio (18+2) e Thuram (20+5). Tuttavia, per i bianconeri si avvicina anche il momento delle cessioni. Giuntoli sta esaminando le opzioni per massimizzare il valore dei giocatori più richiesti, tra cui Matias. La Juventus è pronta a valutare offerte di 35 milioni di euro per l'ex giocatore del Frosinone, che ha suscitato interesse soprattutto all'estero, in particolare in Premier League.