Cessioni in vista: Arthur e Danilo verso l’uscita

Arthur : fuori rosa dalla scorsa estate, il centrocampista brasiliano è vicino al Betis, che sembra offrirgli l'opportunità migliore per tornare protagonista. Cedendolo a gennaio, la Juventus risparmierebbe circa 2,75 milioni di euro, ossia metà del suo ingaggio lordo stagionale, fissato a 5,5 milioni.

Danilo: con un contratto in scadenza nel giugno 2025, il difensore brasiliano non è più centrale nel progetto tecnico bianconero. Il suo ingaggio lordo da 2,5 milioni fino a fine stagione rappresenta un altro risparmio potenziale che il club intende sfruttare.



Un budget per il primo colpo

Laè pronta a lanciare la prima operazione di mercato per la finestra di gennaio, muovendosi nell'ottica di un rigoroso autofinanziamento. Il piano passa inevitabilmente attraverso alcune cessioni strategiche, con l'obiettivo di alleggerire il monte ingaggi e raccogliere risorse per un difensore, priorità assoluta dopo gli infortuni diIn cima alla lista dei partenti ci sono due nomi chiave:La somma derivante da queste due operazioni – circa– potrebbe essere sufficiente per finanziare un primo intervento sul mercato. La priorità è garantire a Thiago Motta un rinforzo immediato in difesa.