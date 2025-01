Juventus, quanto sarà pagato Renato Veiga

AFP or licensors

Lagestisce la situazione di(il PSG ha trovato una soluzione modificando le condizioni di Bernat con il Villarreal) e conclude anche per il difensore. Si sta lavorando per finalizzare: arriverà in prestito per circa 4,5 milioni di euro, inclusi 4,5 milioni per l'ingaggio del giocatore fino a giugno. La Juventus ha superato la concorrenza della Lazio (che aveva proposto un acquisto definitivo, lasciando però il 50% della futura rivendita, cercando di realizzare un'operazione unica con Casadei e sta tentando con grande impegno) e anche del Borussia Dortmund.