Per Andreala diagnosi di “modesta distrazione capsulo-legamentosa” rappresenta un sollievo, soprattutto considerando la possibilità di infortuni più gravi come fratture o lesioni importanti. Tuttavia, nonostante la natura lieve, l'infortunio alla caviglia richiederà valutazioni precise per stabilire i tempi di recupero. La sua presenza nella prossima partita contro ilappare decisamente in dubbio, e al momento è complicato ipotizzare un rientro immediato. Lo staff medico seguirà l’evoluzione della situazione nei prossimi giorni, ma per ora non ci sono certezze riguardo alla sua disponibilità, lasciando aperta la possibilità che salti alcuni impegni fondamentali della squadra.