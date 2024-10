Nella sua prima stagione a Torino, Cristianoha percepito un compenso totale di 2,9 milioni di euro lordi. Questa cifra è emersa dalla relazione sulla politica retributiva presentata dalla Juventus in vista dell'assemblea dei soci, programmata per il 7 novembre. Giuntoli, in qualità di managing director football, ha ricevuto un salario fisso di 2,5 milioni, oltre a un bonus di 400mila euro. Per quanto riguarda la dirigenza, il presidente Gianlucaha guadagnato 400mila euro, mentre l’amministratore delegato Maurizioha ricevuto un compenso di 1,2 milioni di euro.