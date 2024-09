Quanto hanno giocato i nuovi acquisti della Juventus?

Michele Di Gregorio 450 minuti (5 presenze)

Pierre Kalulu 284 minuti (4 presenze)

Juan Cabal 211 minuti (3 presenze)

Khephren Thuram 136 minuti (4 presenze)

Douglas Luiz 140 minuti (5 presenze)

Francisco Conceicao 45 minuti (1 presenza)

Teun Koopmeiners 315 minuti (4 presenze)

Nico Gonzalez 232 minuti (4 presenze)

Laversione 2024/25 è uscita decisamente rivoluzionata dall'ultima sessione di calciomercato, terminata lo scorso 30 agosto. Una campagna acquisti decisamente importante che ha portato a vestire il bianconero diversi calciatori. Tutti i reparti sono stati sensibilmente rinforzati. In porta è arrivato Michele Di Gregorio dal Monza, in difesa Pierre Kalulu dal Milan e Juan Cabal dal Verona, a centrocampo Douglas Luiz dall'Aston Villa, Khephren Thuram dal Nizza e in avanti largo a Teun Koopmeiners dall'Atalanta, Nico Gonzalez dalla Fiorentina e Francisco Conceicao.





