Juventus, quanto guadagnerà Thuram?

Nuovo colpo a centrocampo per la Juventus. Khephren Thuram sarà il prossimo acquisto bianconero dopo l'ufficialità di Douglas Luiz. Il centrocampista classe 2001 era un obiettivo del club bianconero da tempo. Decisiva anche la sua volontà di vestire la maglia della Juve, che in passato è stata indossata per tanti anni dal padre, Lilian.Thuram, che al Nizza guadagnava meno di un milione di euro, alla Juve prenderà circa 2,5 milioni di euro all'anno. La durata del contratto invece sarà di cinque anni, ovvero fino al 2029.