sarà al centro del mercato di gennaio. L’attaccante classe ’98 potrebbe lasciare il PSG, dove con Luis Enrique sta trovando poco spazio. Diversi club di Serie A, tra cui Juventus e Milan, stanno valutando l’opportunità di ingaggiarlo a condizioni vantaggiose. Entrambi i club puntano a un prestito per rinforzare l’attacco senza grandi investimenti. La Juventus lo vede come vice Vlahovic, considerando le incertezze fisiche di Milik, mentre il Milan adotta una strategia simile. Tuttavia, l’ingaggio del giocatore, pari a circa 8 milioni di euro netti a stagione, rappresenta un ostacolo da superare per chiudere l’operazione.