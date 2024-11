Quanto ha guadagnato la Juventus dalla Champions?

Quanto può guadagnare ancora

Laè pronta ad affrontare ilnella gara valida per il quarto turno di, che arriva dopo due belle vittorie - contro PSV Eindhoven e Lipsia - e una bruciante sconfitta in casa contro lo Stoccarda. Conquistare un successo in Francia darebbe una spinta notevole al cammino europeo dei bianconeri verso gli, traguardo da raggiungere anche per evitare quello che sarebbe "un impatto negativo, anche significativo, sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del club" (proprio tra pochi giorni, giovedì, l'Assemblea degli azionisti approverà il bilancio).Ma quanto ha guadagnato finora la Juventus dalla Champions? Il regolamento prevede che per tutte le otto partite della fase a gironi vengano assegnati dei bonus in base ai risultati: 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (700mila euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale alla classifica finale del girone unico.Facendo un semplice conto, finora la Juve ha quindi incassato, oltre ai 18,6 previsti per l'accesso alla competizione. Una vittoria questa sera a Lille ne vale dunque altri 2,1, ma molti di più in prospettiva (entrare nella top 8 porterebbe 60 milioni).È inoltre previsto undella fase a gironi, per cui ogni club riceverà una somma basata sul suo posizionamento. L'importo totale sarà diviso in 666 quote uguali, e il valore iniziale di ognuna sarà di 275 mila euro. La squadra che arriverà all'ultimo posto ne riceverà solo una (275 mila euro, appunto), poi a ogni posizione verrà aggiunta una quota, quindi la prima ne riceverà 36. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi nella fase a gironi aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale dei premi. Oltre ai bonus per la classifica, infine, le prime 8 classificate riceveranno altri 2 milioni, mentre le squadre dal 9° al 16° posto 1 milione.





