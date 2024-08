Si accende l'entusiasmo intorno alla nuovae la dimostrazione arriva dall'l’assalto ai biglietti per le prossime uscite della squadra in amichevole. Dalla partita a Pescara contro il Brest (sabato 3 agosto) alla sfida in famiglia contro la Next Gen, il popolo della Juve ha risposto presente.Polverizzati in poche ore i 20 mila biglietti dell’Adriaco di Pescara, messi in prevendita ai primi di luglio. Allo Stadium invece martedì andrà in scena la tradizionale amichevole in famiglia, ovvero la Juventus che sfida una formazione mista tra i giovani dellae della Primavera. L’anno scorso si erano ritrovati per il tradizionale appuntamento, che un tempo si svolgeva a Villar Perosa, in 24 mila nel primo anello dell’impianto, l’unico aperto per l’occasione, adesso invece lo Stadium sarà tutto a disposizione dei tifosi: la grande richiesta di biglietti ha infatti convinto la società ad aprire via via nuovi settori, che nel frattempo sono andati esauriti. Lo riporta Tuttosport.