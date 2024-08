La Juventus ha concluso l'acquisto di Nicodalla Fiorentina con una formula finanziaria ben strutturata che potrebbe portare l'investimento complessivo a 38 milioni di euro. Il presidente della, Rocco, incasserà immediatamente 8 milioni di euro per il prestito oneroso del giocatore. A questa cifra si aggiungeranno 25 milioni di euro previsti per l'obbligo di riscatto, che scatterà automaticamente al verificarsi di determinate condizioni. Inoltre, l'accordo include ulteriori 5 milioni di euro sotto forma di bonus, legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi, sia individuali che di squadra. Questo tipo di accordo permette alla Juventus di dilazionare l'esborso economico, mentre la Fiorentina ha la certezza di un introito significativo, con la possibilità di incrementarlo in base ai risultati.