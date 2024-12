“È un attaccante molto forte”. Con queste parole, Cristiano Giuntoli ha espresso a DAZN il suo apprezzamento per Joshua, un commento che alimenta le speculazioni sul futuro del giovane talento olandese. Quel "molto" sottolinea il valore speciale che l'attaccante potrebbe rappresentare per la Juventus, soprattutto in vista di una possibile separazione dal Manchester United al termine della stagione. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club inglese valuterebbe Zirkzee intorno ai 40 milioni di euro più bonus, una cifra identica a quella pagata la scorsa estate. Resta da vedere fino a dove la Juventus sarà disposta a spingersi per assicurarsi il giocatore.