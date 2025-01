La Juventus ha definito l'arrivo di Renato Veiga con una formula di prestito secco oneroso fino a giugno, per una cifra complessiva di 4.5 milioni di euro, comprensiva del salario del giocatore. L'operazione non prevede alcun diritto di riscatto, confermando che si tratta di un prestito a tutti gli effetti per i prossimi sei mesi.Il trasferimento di Renato Veiga alla Juventus si concretizza con un prestito secco, ovvero senza obbligo né diritto di riscatto. La cifra di 4.5 milioni di euro copre sia il prestito del giocatore che il suo stipendio fino al termine della stagione. Una mossa che permette alla Juventus di valutare il talento portoghese in vista di eventuali sviluppi futuri senza impegnarsi a lungo termine.