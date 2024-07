L'ingaggio diè relativamente accessibile, ammontando a 1 milione e 275.000 euro netti a stagione. Tuttavia, il costo del suo cartellino, valutato dal Nizza intorno ai 35 milioni di euro, risulta piuttosto elevato. Per questo motivo, prima di affondare il colpo, ladovrà operare alcune cessioni per liberare risorse finanziarie o lavorare su una formula di trasferimento che permetta una maggiore sostenibilità dell'operazione. L'obiettivo è trovare un accordo che consenta di gestire al meglio l'investimento necessario per assicurarsi le prestazioni del difensore francese, senza compromettere l'equilibrio finanziario del club.