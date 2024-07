Settimana prossima potrebbe arrivare l’offerta ufficiale della Juventus al Nizza per il difensore Jean-Clair. Sebbene i francesi preferirebbero cedere il giocatore in Premier League per ottenere subito una cifra significativa dalla sua cessione, Todibo ha espresso il desiderio di trasferirsi alla Juventus. Di conseguenza, il Nizza ha aperto alla possibilità di un prestito oneroso, con una cifra elevata, e un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La richiesta del Nizza per Todibo è diLa trattativa è in fase di sviluppo e potrebbe vedere ulteriori evoluzioni nei prossimi giorni. Lo riporta Sky Sport.