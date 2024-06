La cessione di Riccardodal? Un'opzione plausibile, ma solo dopo gli Europei. Il Corriere dello Sport riferisce che il difensore è nel mirino dellae piace molto al nuovo tecnico Thiago Motta. Attualmente non ci sono margini di trattativa, poiché si aspetterà la fine degli Europei con l'Italia per valutare l'impatto del giocatore e stabilire una valutazione di partenza. Il nodo Calafiori, che ha già un'intesa con la Juventus, esiste per il Bologna, ma i dirigenti rossoblù sperano che il difensore romano non faccia pressioni una volta rientrato. In caso contrario, il prezzo è fissato: serviranno 50 milioni di euro per convincere la dirigenza a lasciar partire Calafiori.