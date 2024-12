La Juventus ha messo nel mirino David, difensore slovacco del Feyenoord, e si prepara a sferrare l'assalto decisivo. La candidatura del classe 1997 è stata valutata positivamente dall'area scouting bianconera e ha ricevuto il pieno consenso di Cristiano Giuntoli, che ha osservato il giocatore dal vivo nella sfida di Champions League contro il Manchester City.Un possibile aiuto nella trattativa potrebbe arrivare dalla situazione in Eredivisie. Domenica, il Feyenoord sarà impegnato nel big match contro il PSV Eindhoven, capolista imbattuta. Una sconfitta della squadra di Rotterdam li allontanerebbe ulteriormente dalla vetta, portandoli a -10 punti e riducendo le ambizioni di titolo. Questo scenario potrebbe favorire un’apertura del Feyenoord a un’eventuale cessione, specie di fronte a un’offerta significativa.Il prezzo fissato dal club olandese per il cartellino di Hancko si aggira sui 35 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe considerare per rafforzare il proprio reparto arretrato con un elemento di esperienza e qualità.