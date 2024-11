Conferme arrivano riguardo a quanto anticipato da Sky nella serata di ieri, come riporta calciomercato.com: il contratto stilato da Danielcon ilinclude due clausole rescissorie. La clausola per eventuali trasferimenti all'estero è fissata a circa 15 milioni di euro, mentre per i club italiani ammonta a 12 milioni. Inoltre, il Milan si è riservato il 50% sulla futura rivendita, avendo ceduto il classe 2001 al Monza a titolo gratuito. Secondo le informazioni in circolazione, Daniel desidera rimanere un protagonista nel nostro campionato, una priorità che aveva già chiaramente manifestato la scorsa estate. Il calciatore è anche nel mirino della Juventus.