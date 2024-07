Quanto costa Akliouche

La Juventus è sempre attenta ai giovani talenti in giro per l'Europa e nei radar bianconeri, secondo quanto riferisce L'Equipe, ci sarebbe anche Maghnes Akliouche, 22enne del Monaco. Ecco quanto costerebbe.Akliouche è reduce da una grande stagione con il Monaco (7 gol e 4 assist in Ligue 1) e sulle sue tracce ci sarebbe sia la Juventus che l'Inter da quanto hanno raccontato in Francia. La valutazione del classe 2002 è di 25-30 milioni di euro. Il giocatore ha un contratto con il Monaco fino al 2026. Situazione quindi non ancora di emergenza per il club monegasco ma comunque da monitorare.