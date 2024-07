Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, il club tedesco ha stabilito un prezzo minimo di 50 milioni di euro per Karim, giovane talento che continua a attirare l'interesse di diverse squadre europee, tra queste la. Questo valore elevato riflette l'alta valutazione che il Dortmund attribuisce all'attaccante, riconosciuto come una delle promesse più brillanti del calcio europeo. Adeyemi ha dimostrato di possedere qualità eccezionali e un potenziale enorme, motivo per cui il Borussia è deciso a non accettare offerte inferiori a questa cifra. La valutazione sottolinea l’importanza strategica del giocatore per il futuro del club e la sua reputazione nel panorama calcistico internazionale.