. Erano tantissimi i tifosi presenti nel tardo pomeriggio di oggi all'Allianz Stadium per l'amichevole in famiglia tra ladi Thiago Motta e ladi Paolo Montero. Un'enorme ondata di affetto ha quindi avvolto i giocatori bianconeri a meno di due settimane dall'esordio in campionato contro il Como, spingendoli verso una vittoria (4-0 il risultato finale) che, per quanto ininfluente sulla stagione, può comunque dare morale e consegnare nuove certezze al tecnico italo-brasiliano. I tifosi sono stati protagonisti anche dal 55' in poi, quando hanno sostanzialmente messo fine al match con la tradizionale invasione di campo.