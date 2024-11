Il brillante rendimento di Hans Nicolussi Caviglia con il Venezia sta portando soddisfazione anche alla Juventus. Il centrocampista valdostano ha trovato fiducia e continuità in campo, partendo titolare in 9 delle 10 partite giocate da quando ha indossato la maglia arancioneroverde. Le sue prestazioni di alto livello, arricchite da due gol contro Udinese e Parma, hanno attirato l’attenzione, e il giovane regista potrebbe diventare un nome caldo nel mercato estivo, anche se la Juventus non sarà direttamente coinvolta nella trattativa.Infatti, come sottolinea Tuttosport, l’obbligo di riscatto scatta al primo punto ottenuto dal Venezia nel girone di ritorno dopo il 1° febbraio, indipendentemente dalla permanenza in Serie A. Questo significa che il club del presidente Niederauer verserà comunque 4,5 milioni nelle casse della Juventus.Ma la Juventus ha un ulteriore interesse nel futuro di Nicolussi Caviglia: in caso di una successiva cessione del centrocampista, i bianconeri incasserebbero il 10% sulla futura rivendita. È per questo che alla Continassa si osserva con attenzione e speranza l’evoluzione dell’ex numero 41, sperando che continui a stupire per incrementare ulteriormente il valore del suo cartellino.