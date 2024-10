Quanti punti servono per passare il turno in Champions?

La Juventus questa sera scenderà in campo contro lo Stoccarda per la terza sfida del girone di Champions League. Bianconeri di Thiago Motta che al momento viaggiano a punteggio pieno, quindi a quota 6 punti. Quanti ne servono però per superare la fase ed accedere direttamente agli ottavi? E ancora, quanti punti servono per accedere ai playoff? Opta ha stilato uno studio.Sarebbero infatti 16 i punti per passare il turno nel 98% dei casi, 17 per la certezza assoluta. La stima si abbassa a 15 punti, dove ci si qualificherà solo nel 73% dei casi. Dipenderà molto dai risultati delle avversarie nel caso di 14 punti conquistati, dove solo nel 28% delle possibilità si potrà accedere agli ottavi di marzo, mentre con 13 servirà una sorta di miracolo: appena nel 2%. In sintesi per l'accesso diretto servirebbero: 5 vittorie e un pareggio o 4 vittorie e 4 pareggi. Per accedere ai playoff invece potrebbero bastare nove punti.





