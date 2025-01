AFP via Getty Images

Quanti pareggi ha fatto la Juventus?

Juventus-Roma 0-0

Juventus-Napoli 0-0

Empoli-Juventus 0-0

Juventus-Cagliari 1-1

Inter-Juventus 4-4

Juventus-Parma 2-2

Milan-Juventus 0-0

Lecce-Juventus 1-1

Juventus-Bologna 2-2

Juventus-Venezia 2-2

Juventus-Fiorentina 2-2

Torino-Juventus 1-1

Lille-Juventus 1-1

Aston Villa-Juventus 0-0

Bruges-Juventus 0-0

La Juventus inanella l'ennesimo pareggio della sua stagione pareggiando 0-0 contro il Bruges nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Un punto che permette ai bianconeri di staccare il pass in vista per i playoff che si disputeranno tra la metà e la fine di febbraio.La Juventus, nelle prime 21 giornate di campionato, ha pareggiato 13 volte. Mentre in Champions i pareggi sono stati 3 su 7 match disputati. Il tutto per un totale di 16 pareggi su 30 partite, se si contano anche Coppa Italia e Supercoppa italiana.