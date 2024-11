La Juventus si trova ad affrontare un’emergenza difensiva che richiederà risposte rapide e incisive sul mercato. Gli infortuni prolungati di Bremer e Cabal hanno ridotto all’osso le opzioni a disposizione di Thiago Motta, costringendo la dirigenza a cercare rinforzi già nella finestra di gennaio. Con un budget limitato, Cristiano Giuntoli sarà chiamato a coniugare competenza e creatività per garantire al tecnico bianconero i giocatori necessari per affrontare la seconda metà della stagione.L’acquisto di un difensore centrale, o forse addirittura due, sarà al centro delle strategie bianconere. Tuttavia, il mercato di gennaio è notoriamente complicato, soprattutto per chi deve fare i conti con risorse economiche limitate. Giuntoli dovrà muoversi con intelligenza, valutando profili in grado di garantire un impatto immediato e sostenibilità finanziaria.