Cristianoè al lavoro su più fronti per garantire a Thiago Motta il rinforzo tanto atteso in difesa. L’obiettivo potrebbe addirittura raddoppiare, con l’arrivo di due nuovi innesti, se le condizioni lo permetteranno.Dopo il rifiuto definitivo del Feyenoord per la cessione di Daviddurante la stagione, il direttore sportivo della Juventus ha intensificato i contatti con il Barcellona per Ronald. La strategia prevede una collaborazione con l’agente del giocatore per ottenere il via libera a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.Sono ore decisive, con la Juventus pronta a giocarsi le sue carte per rinforzare la retroguardia in vista della seconda parte di stagione.