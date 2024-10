Nella serata di ieri contro la Lazio il tecnico della Juventus Thiago Motta ha dovuto fare a meno di alcuni infortunati. Tra questi c'è il centrocampista americano classe 1998 Weston McKennie. Il tecnico della Juventus spera di recuperare il proprio centrocampista per la sfida di Champions League in programma martedì sera contro lo Stoccarda all'Allianz Stadium. Al momento nessuna certezza ma soltanto una speranza quella di Thiago. Dubbi che verranno sciolti domani con l'allenamento di rifinitura ed in particolare con la conferenza stampa del tecnico verso la sfida europea.