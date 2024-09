L'attaccante polacco Arkadiuszha subito un infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro il 7 giugno scorso, durante un'amichevole tra Polonia e Ucraina. Lo scontro con Malinovskyi ha portato a un intervento chirurgico, eseguito con successo al J Medical, seguito da una riabilitazione continua.La pausa per le Nazionali è un'occasione favorevole per Milik, poiché gli consente di proseguire il suo recupero e avere più tempo per prepararsi al rientro. L'obiettivo è tornare in campo il 21 settembre per la sfida contro il Napoli, squadra con cui ha condiviso parte della sua carriera. Questa partita potrebbe rappresentare un momento cruciale per lui, soprattutto nel contesto della sua avventura nella squadra attuale.