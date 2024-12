Tutti lo aspettano, e anche lui non vede l’ora di tornare in campo., però, non sarà disponibile per la sfida contro il Bologna all’Allianz Stadium. Il centrocampista brasiliano sta ancora lavorando a parte e continuerà così nei prossimi giorni, puntando a completare il recupero all’inizio della prossima settimana. L’obiettivo è chiaro: essere pronto per il match contro il Manchester City, una partita dal sapore speciale contro la sua ex squadra. Douglas Luiz vuole tornare protagonista e offrire un contributo decisivo in una sfida tanto attesa da lui e dai tifosi.