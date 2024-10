ha riportato un leggero fastidio muscolare, ma fortunatamente gli esami hanno escluso lesioni. Per precauzione, il centrocampista brasiliano non è sceso in campo nella partita contro lo Stoccarda e sarà assente anche domenica nella sfida contro l’Inter. Nonostante ciò, i tempi di recupero appaiono brevi, e Luiz dovrebbe tornare disponibile per il prossimo impegno della Juventus contro il Parma. La sua assenza è una misura preventiva, e il club conta di riaverlo al meglio per la prossima partita, consapevole del suo valore in campo e del contributo che può offrire alla squadra.