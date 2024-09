Conceicao Juve, il comunicato post infortunio

Per Franciscoinizia una settimana decisiva. L’esterno dellasarà sottoposto a nuovi esami medici presso il J-Medical nei prossimi giorni, con l’obiettivo di valutare attentamente le sue condizioni fisiche. Questi esami sono fondamentali per comprendere l'evoluzione del suo infortunio e stabilire se saranno necessari ulteriori tempi di recupero prima di poter tornare in campo. Solo dopo questa valutazione approfondita lo staff medico della Juventus potrà fornire una stima più precisa sui tempi di rientro del giocatore. I tifosi attendono con ansia aggiornamenti, sperando di rivedere presto Conceição a disposizione di Thiago Motta."Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni".