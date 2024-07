Quando Thiago Motta tornerà a Bologna da ex?

Tra le date cerchiate in rosso nel calendario della Juventus, che è uscito questa mattina, c'è sicuramente la sfida contro il Bologna. Almeno per Thiago Motta, che sarà il grande ex del match. Ecco quando sono in programma le due partite.L'andata tra Juventus e Bologna si giocherà all'Allianz Stadium alla quindicesima giornata (8 dicembre), mentre il ritorno ci sarà il 4 maggio. Thiago Motta quindi dovrà aspettare prima di tornare nel suo vecchio stadio dove ha conquistato sorprendentemente la Champions League nella passata stagione.