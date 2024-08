Teunha iniziato la sua nuova avventura con la Juventus con rinnovato entusiasmo e determinazione, ritrovando il sorriso e la voglia di mettersi in mostra su un palcoscenico prestigioso come quello bianconero. Dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto, il centrocampista olandese è già a disposizione diper la prossima partita, prevista per domenica 1º settembre all’Allianz Arena contro la Roma. Questo potrebbe essere il giorno del suo esordio con la Juventus, anche se l'allenatore valuterà nei prossimi giorni se schierarlo subito in questo big match. In caso contrario, Koopmeiners potrebbe debuttare il 15 settembre, quando i bianconeri affronteranno l'Empoli in trasferta alle 15:00, dopo la sosta internazionale.