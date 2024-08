La dirigenza dellaprocede spedita sul mercato, concentrandosi su un obiettivo alla volta per completare il puzzle della squadra. Il primo nome sulla lista è Jean-Clair, per il quale esiste già un accordo formalizzato. Tuttavia, rimangono delle distanze da colmare con il Nizza, che ha richiesto 35 milioni di euro e garanzie sull'obbligo di riscatto. La Juventus sta lavorando per fornire queste garanzie, e l'affare potrebbe concludersi a breve, forse addirittura nelle prossime ore. Una volta chiusi tutti i dettagli, Todibo sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus.