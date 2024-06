Juventus, quando arriverà l'ufficialità di Douglas Luiz?

È fatta,sarà un nuovo centrocampista dellaa partire dalla prossima stagione. Visite mediche svolte nella giornata di ieri con un medico della Juventus che è volato in Brasile per permettergli di svolgere i test medici prima della firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Visite superate con successo e documenti dai due club inviati. All'Aston Villa come noto Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea oltre ad un conguaglio economico.L'ufficialità dell'approdo a Torino del centrocampista brasiliano, ora impegnato in Copa America, è attesa