Enzoe SamuelJunior sono stati inseriti nell'ambito della trattativa per portare a Torino il centrocampista brasiliano dell'Aston Villa Douglas Luiz. Quando si svolgeranno le visite mediche dei due ex giocatori della Juventus? Per Samuel Iling Junior le visite sono in programma nella giornata di domani, poi la firma sul contratto con il club di Premier League fino al 2029. Invece Enzo Barrenechea svolgerà le visite mediche entro venerdì prima di apporre la firma anche lui fino al 2029. Tutto definito, mancano solo le visite.