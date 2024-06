Dopo la deludente eliminazione dell'Italia dagli Europei, i giocatori dellaconvocati dalla, ovvero Federico Chiesa, Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Nicolò Fagioli, godranno di tre settimane di riposo. Questo periodo di stop è stato concesso per permettere loro di recuperare energie fisiche e mentali dopo l'intensa competizione., dove la Juventus si preparerà per la prossima stagione. La squadra, guidata da Thiago Motta, sfrutterà questa fase di preparazione per affinare tattiche e strategie, in vista degli impegni nazionali e internazionali.Chiesa, Gatti, Cambiaso e Fagioli sono attesi per unirsi ai compagni in Germania e partecipare agli allenamenti. La loro presenza sarà fondamentale per la squadra, sia per le loro qualità individuali che per l'esperienza accumulata durante l'Europeo. La Juventus punta a ripartire con determinazione, e il ritorno dei suoi nazionali sarà un tassello importante per il successo futuro.