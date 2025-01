Juventus, quando arriva Renato Veiga

BELGA MAG/AFP via Getty Images

A Torino è il giorno di, il jolly portoghese che andrà a rinforzare la difesa dellacon la sua capacità di ricoprire più ruoli. Il classe 2003 svolgerà le visite mediche domani , ma il suo approdo in città è atteso per il tardo pomeriggio - o al più tardi la serata - di oggi, domenica 26 gennaio. Terzo colpo di questo mercato invernale targato Cristiano Giuntoli, Renato Veiga arriva in prestito dal Chelsea, esattamente come Randal Kolo Muani dal PSG. Intanto il club bianconero sta sondando anche altre piste sempre per la retroguardia, così da sostituire al meglio gli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal.