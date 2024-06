Quando arriva Adzic alla Juventus?



Il futuro di Adzic alla Juventus

Dopo tutto questo tempo? Sempre. Eccoci qui: il talento emergente è pronto a fare il suo approdo a Torino, questa volta per davvero. Già alla fine del 2023 si è parlato di lui in ottica Juventus, e ora l'avventura sta per iniziare:sarà presto un giocatore bianconero.Lo attende un futuro alla Juventus, seguendo le orme di un altro celebre montenegrino:Il centrocampista classe 2006 ha conquistato tutti con il suo talento e la Juventus ha battuto la concorrenza di numerose squadre, tra cui Milan, Napoli e soprattutto Bologna, per assicurarsi le sue prestazioni.Il neo diciottenne ha disputato una stagione impressionante con 34 presenze, 6 gol e 3 assist, tra campionato ed Europa.Laha insistito fin dall'inizio per assicurarsi Adzic, acquistandolo per circa 5 milioni di euro, inclusi bonus e una percentuale sulla futura rivendita, quando era ancora solo un nome sui taccuini degli osservatori dei principali club europei.. Il piano per il suo sviluppo è già ben definito: inizialmente con ogni probabilità sarà inserito nella, con l'obiettivo di crescere e maturare per un eventuale futuro in Prima Squadra.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.