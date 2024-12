Cosa serve per qualificarsi tra le prime otto?

Laè uscita dalla sfida contro ilcon un successo per 2-0 che ha portato la squadra allenata da Thiago Motta a piazzarsi, attualmente, al 14° posto – con 11 punti – nella classifica della fase campionato dopo le prime sei partite di Champions League.Dopo un inizio di campagna continentale costellato da due successi consecutivi contro PSV e Lipsia, i bianconeri hanno rallentato la marcia trovando solamente due pareggi nelle successive tre partite (Lille, Stoccarda e Aston Villa), prima di ritrovare il successo contro i Citizens. Ora c'è la possibilità di portare a casa almeno 3 o 4 punti dalle sfide contro Club Brugge e Benfica per accedere ai playoff.Può quindi la Vecchia Signora sperare ancora in una qualificazione tra le prime 8?I bianconeri possono conquistare un massimo di 6 punti nelle ultime 2 partite rimaste. Secondo il portale statistico Football Meets Data,Con un solo altro punto la percentuale si alzerebbe al 99,99%, e con 2 al 100%.Ma cosa servirebbe invece per finire addirittura in top 8 e andare direttamente agli ottavi? Due vittorie, visto che così la squadra di Motta salirebbe a quota 17 punti (96% di probabilità di top 8), mentre con una vittoria e un pari (15 punti) le probabilità sarebbero solo del 6%.