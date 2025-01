Juventus, qualificazione diretta agli ottavi di Champions possibile: ecco come

AFP or licensors

Quanti punti servono alla Juventus per entrare tra le prime 8 di Champions

14 punti – 0,04%

15 punti – 5%

16 punti – 54%

17 punti – 96%

18 punti – 99,9%

19 punti – 100%

A specifica domanda sulla possibilità per ladi centrare il grande obiettivo, ovvero entrare tra le prime 8 in classifica e approdare direttamente agli ottavi di Champions League,ha sorvolato, pensando solo al prossimo passo, ovvero la gara contro il Brugge. Sarà già decisiva per i bianconeri in ottica passaggio agli ottavi mentre per la qualificazione ai playoff l a situazione è ben diversa.Dalla nona alla ventiquattresima classificata si va ai playoff (sedicesimi di finale) mentre chi arriverà tra le prime 8 del girone unico "salterà" un turno e andrà direttamente agli ottavi. La Juve ha 11 punti e al momento è fuori dalle posizioni utili per evitare i playoff. La distanza dall'ottavo posto è di due lunghezze, dove c'è un gruppone composto da cinque squadre, tutte a 13 punti. La squadra di Thiago Motta però può ancora sperare ma è quasi obbligata a fare risultato pieno contro il Brugge. Ecco le probabilità di entrare tra le prime 8 in classifica secondo le simulazioni del sito sito Football Meets Data.Facendo bottino pieno con Brugge e Benfica, la Juve arriverebbe a 17 punti e avrebbe quindi grandissime chance di qualificarsi agli ottavi senza playoff. Con quattro punti invece sarebbe tutto più aperto. Ovviamente dipenderà anche dai risultati delle altre squadre in lotta.